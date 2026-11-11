Aldi likwiduje setki stanowisk w Wielkiej Brytanii — The Guardian

Brytyjski oddział niemieckiej sieci dyskontów Aldi likwiduje setki stanowisk w centrali i logistyce w ramach globalnego przeglądu kosztów. Decyzja nie dotknęła miejsc pracy w sklepach firmy, choć Aldi nieznacznie zmniejszyło liczbę kierowników regionalnych. Poinformował o tym The Guardian.

Redukcje w dziale technologicznym

Firma prowadzi konsultacje z pracownikami zespołu technologicznego w sprawie możliwej likwidacji do 150 stanowisk. Wcześniej w tym roku Aldi zlikwidowało już 103 stanowiska w działach finansowym i administracyjnym, a także niemal 20 stanowisk wśród dyrektorów ds. zakupów.

Jeden z pracowników dotkniętych zmianami nazwał redukcje krótkowzrocznymi i stwierdził, że najwyższe kierownictwo jest oderwane od rzeczywistości. Według publikacji firma ograniczyła także godziny pracy sprzątaczy zatrudnionych przez agencję w centrali w Atherstone w hrabstwie Warwickshire.

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Centralizacja operacji

Aldi zmniejsza liczbę pracowników w lokalnych strukturach operacyjnych w różnych krajach, centralizując część funkcji. Firma zleca na zewnątrz do Indii i innych krajów zadania finansowe, zakupowe i administracyjne w ramach umowy z Genpact, co pomaga biznesowi rozwijać wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji. Źródła The Guardian poinformowały również, że w najbliższych miesiącach mogą rozpocząć się konsultacje dotyczące redukcji w dziale naliczania wynagrodzeń.

Aldi oświadczyło, że stale analizuje procesy pracy w międzynarodowej działalności, aby działać prościej i efektywniej oraz utrzymywać niskie ceny dla klientów. Firma zaznaczyła, że zmiany będą wprowadzane stopniowo po konsultacjach, a pracownicy, których dotyczą, otrzymają wsparcie.

Spowolnienie wzrostu sprzedaży

Według Worldpanel by Numerator sprzedaż Aldi w Wielkiej Brytanii wzrosła zaledwie o 0,4% w ciągu 12 tygodni do 1 listopada, a udział sieci w rynku spadł o 0,1 punktu procentowego rok do roku. Jednocześnie średnia cena jednostkowa w Aldi spadła o 0,1%, co uczyniło sieć jedynym detalistą, który ogólnie obniżył ceny w tym okresie. W tym roku Aldi zainwestowało 300 mln funtów w obniżenie cen 900 produktów w Wielkiej Brytanii.

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