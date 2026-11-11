Японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings повысила прогноз чистой прибыли на 2026 финансовый год на 48% — до 615 млрд иен, или около $3,87 млрд. Компания объяснила пересмотр ожиданий более высокими, чем прогнозировалось, ценами на нефть, сообщает Channel NewsAsia.

Новый прогноз компании

Eneos ожидает, что за год, который завершится в марте 2027 года, ее чистая прибыль составит 615 млрд иен. В мае компания прогнозировала показатель на уровне 415 млрд иен. Помимо повышения стоимости сырой нефти, на прогноз повлияли более высокие цены на нефтепродукты за рубежом.

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Обесценение активов в возобновляемой энергетике

В июле—сентябре, во втором квартале финансового года, Eneos зафиксировала убыток от обесценения активов своего бизнеса в сфере возобновляемой энергетики на 111,8 млрд иен. В основном он связан с гудвиллом после приобретения Japan Renewable Energy в 2022 году.

По итогам апреля—сентября чистая прибыль Eneos выросла почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 511,9 млрд иен.

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