Japońska firma rafineryjna Eneos Holdings podniosła prognozę zysku netto na rok finansowy 2026 o 48% — do 615 mld jenów, czyli około 3,87 mld dolarów. Spółka wyjaśniła zmianę oczekiwań wyższymi od prognoz cenami ropy, informuje Channel NewsAsia.

Nowa prognoza spółki

Eneos oczekuje, że jej zysk netto za rok kończący się w marcu 2027 roku wyniesie 615 mld jenów. W maju spółka prognozowała ten wskaźnik na poziomie 415 mld jenów. Na prognozę, oprócz wzrostu cen ropy naftowej, wpłynęły silniejsze ceny produktów naftowych za granicą.

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Utrata wartości aktywów w energetyce odnawialnej

W okresie lipiec–wrzesień, w drugim kwartale roku finansowego, Eneos odnotowała stratę z tytułu utraty wartości aktywów swojej działalności w zakresie energii odnawialnej w wysokości 111,8 mld jenów. Jest ona głównie związana z wartością firmy po przejęciu Japan Renewable Energy w 2022 roku.

W okresie kwiecień–wrzesień zysk netto Eneos wzrósł niemal ośmiokrotnie w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej — do 511,9 mld jenów.

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