Prezydent USA Donald Trump mianował Stephena Millera kolejnym szefem personelu Białego Domu w Waszyngtonie. Miller był wcześniej zastępcą szefowej personelu Susie Wiles, którą zastąpi. Trump nazwał go jednym ze swoich „najbardziej zaufanych doradców” — podaje Jerusalem Post.

Szef personelu to jedno z najbardziej wpływowych stanowisk w Białym Domu: kontroluje dostęp do prezydenta i pomaga kształtować jego codzienny harmonogram. Trump ogłosił zmianę kadrową kilka dni po znaczących stratach Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających.

Poparcie grup prawicowych

Prawicowe proizraelskie organizacje żydowskie z zadowoleniem przyjęły tę decyzję. Combat Antisemitism Movement, Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, Zionist Organization of America i inne organizacje oświadczyły w liście gratulacyjnym, że chcą współpracować z Millerem, aby pociągać do odpowiedzialności instytucje, które nie chronią żydowskich Amerykanów przed dyskryminacją i prześladowaniami.

Wśród sygnatariuszy listu znalazły się także American Association of Jewish Lawyers and Jurists, Coalition for Jewish Values oraz Israeli-American Civic Action Network. Nazwali nominację odzwierciedleniem długoletniego wkładu żydowskich Amerykanów w służbę publiczną.

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Zwolennicy Millera uważają, że jego kluczowa rola w Białym Domu może wzmocnić działania administracji przeciwko antysemityzmowi. W styczniu 2025 roku Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze dotyczące nowych działań w tej dziedzinie, po czym Departament Sprawiedliwości USA utworzył międzyresortową grupę roboczą. W maju resort ogłosił również utworzenie komitetu doradczego ds. antysemityzmu. Znaczną uwagę w tych działaniach poświęcono oskarżeniom o antysemickie prześladowania na kampusach uniwersyteckich.

Krytyka organizacji liberalnych

Liberalne organizacje żydowskie wyraziły zaniepokojenie nominacją. Dyrektorka generalna Jewish Council for Public Affairs Amy Spitalnick stwierdziła, że polityka imigracyjna kształtowana przez Millera jako długoletniego współpracownika Trumpa jest związana z rozpowszechnianiem antysemickich teorii spiskowych o „zastąpieniu” i „inwazji”.

Spitalnick oskarżyła także administrację o ograniczanie programów przeciwdziałania nienawiści i ochrony praw obywatelskich. Liberalne proizraelskie lobby J Street udostępniło analizę Haaretz, w której Millera porównano z izraelskim ministrem Itamarem Ben-Gwirem. Biuro prasowe Białego Domu nie odpowiedziało na prośby dziennikarzy o komentarz.

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