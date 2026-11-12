美国总统唐纳德·特朗普任命斯蒂芬·米勒为华盛顿白宫下一任幕僚长。米勒此前担任幕僚长苏茜·怀尔斯的副手，他将接替怀尔斯。特朗普称他是自己“最信任的顾问之一”，《耶路撒冷邮报》报道。

幕僚长是白宫最具影响力的职位之一：其负责控制接触总统的渠道，并协助制定总统的日常议程。特朗普在共和党于中期选举中遭受重大损失数天后宣布了这一人事变动。

右翼团体的支持

右翼亲以色列犹太团体欢迎这一决定。Combat Antisemitism Movement、Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law、Zionist Organization of America及其他组织在贺信中表示，希望与米勒合作，追究未能保护犹太裔美国人免受歧视和迫害的机构的责任。

信件的签署者还包括American Association of Jewish Lawyers and Jurists、Coalition for Jewish Values和Israeli-American Civic Action Network。他们称，这项任命反映了犹太裔美国人长期以来对公共服务的贡献。

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米勒的支持者认为，他在白宫担任关键角色可能会加强政府打击反犹太主义的措施。2025年1月，特朗普签署了一项关于该领域新措施的行政命令，随后美国司法部成立了一个跨部门工作组。5月，该部门还宣布组建反犹太主义咨询委员会。这些努力相当关注有关大学校园中反犹太骚扰的指控。

自由派组织的批评

自由派犹太组织对这项任命表示担忧。Jewish Council for Public Affairs首席执行官艾米·斯皮塔尔尼克表示，米勒作为特朗普长期盟友所塑造的移民政策，与传播有关“替代”和“入侵”的反犹太阴谋论有关。

斯皮塔尔尼克还指责政府缩减打击仇恨和保护公民权利的项目。自由派亲以色列游说组织J Street分享了《国土报》的一篇分析，其中将米勒与以色列部长伊塔马尔·本-格维尔进行了比较。白宫新闻办公室没有回应记者的置评请求。

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