Президент США Дональд Трамп назначил Стивена Миллера следующим главой аппарата Белого дома в Вашингтоне. Ранее Миллер был заместителем главы аппарата Сьюзи Уайлз, которую он заменит. Трамп назвал его одним из своих «наиболее доверенных советников», сообщает Jerusalem Post.

Глава аппарата — одна из наиболее влиятельных должностей в Белом доме: он контролирует доступ к президенту и помогает формировать его ежедневную повестку. Трамп объявил о кадровой замене через несколько дней после значительных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах.

Поддержка правых групп

Правые произраильские еврейские группы приветствовали это решение. Combat Antisemitism Movement, Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, Zionist Organization of America и другие организации в поздравительном письме заявили о желании сотрудничать с Миллером, чтобы привлекать к ответственности учреждения, которые не защищают еврейских американцев от дискриминации и преследований.

Среди подписантов письма также были American Association of Jewish Lawyers and Jurists, Coalition for Jewish Values и Israeli-American Civic Action Network. Они назвали назначение отражением длительного вклада еврейских американцев в государственную службу.

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Сторонники Миллера считают, что его ключевая роль в Белом доме может усилить меры администрации против антисемитизма. В январе 2025 года Трамп подписал указ о новых мерах в этой сфере, после чего Министерство юстиции США создало межведомственную рабочую группу. В мае ведомство также объявило о формировании консультативного комитета по антисемитизму. Значительное внимание в этих усилиях уделялось обвинениям в антисемитских преследованиях в университетских кампусах.

Критика либеральных организаций

Либеральные еврейские организации выразили обеспокоенность назначением. Генеральный директор Jewish Council for Public Affairs Эми Спиталник заявила, что иммиграционная политика, которую формировал Миллер как давний соратник Трампа, связана с распространением антисемитских теорий заговора о «замещении» и «вторжении».

Спиталник также обвинила администрацию в сворачивании программ противодействия ненависти и защиты гражданских прав. Либеральное произраильское лобби J Street распространило анализ Haaretz, в котором Миллера сравнили с израильским министром Итамаром Бен-Гвиром. Пресс-служба Белого дома не ответила на запросы журналистов о комментарии.

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