В Германии число безработных людей с высшим образованием в августе 2026 года выросло до рекордных 372 тысяч. Больше всего это затрагивает молодых выпускников в возрасте до 30 лет, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству Германии.

Рост в течение пяти лет

По данным агентства, число безработных специалистов с дипломом о высшем образовании непрерывно увеличивалось в течение последних пяти лет. В то же время наличие образования в целом по-прежнему существенно снижает риск остаться без работы.

В 2025 году уровень безработицы среди людей с высшим образованием составлял 3,3%. Это примерно вдвое меньше, чем среди населения в целом. Среди людей с завершенным профессиональным образованием показатель был несколько выше — 3,6%, тогда как среди тех, кто не имеет профессионального образования, он превышал 21%.

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Разница между специальностями

Статистика также свидетельствует о значительных различиях в зависимости от направления обучения. В 2025 году уровень безработицы среди выпускников педагогических специальностей был ниже 2%.

В то же время среди выпускников гуманитарных специальностей без работы находились 4,6%, что превышает средний показатель среди людей с высшим образованием. Среди инженеров уровень безработицы составлял 3,8%.

Федеральное агентство по трудоустройству связывает рост безработицы со сложной экономической ситуацией и все более широким использованием искусственного интеллекта. По оценке агентства, молодые люди в начале карьеры особенно испытывают такое воздействие, хотя в целом ИИ не должен вытеснить целые профессии.

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