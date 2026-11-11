W Niemczech liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem osiągnęła 372 tysiące — Der Spiegel
W Niemczech liczba bezrobotnych osób z wyższym wykształceniem wzrosła w sierpniu 2026 roku do rekordowych 372 tysięcy. Najbardziej dotyczy to młodych absolwentów w wieku do 30 lat, podaje Der Spiegel, powołując się na Federalną Agencję Pracy Niemiec.
Wzrost przez pięć lat
Według danych agencji liczba bezrobotnych specjalistów z dyplomem wyższego wykształcenia nieprzerwanie rosła przez ostatnie pięć lat. Jednocześnie posiadanie wykształcenia nadal znacząco zmniejsza ryzyko pozostawania bez pracy.
W 2025 roku stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem wyniosła 3,3%. To około dwa razy mniej niż wśród ogółu ludności. Wśród osób z ukończonym wykształceniem zawodowym wskaźnik był nieco wyższy i wyniósł 3,6%, natomiast wśród osób bez wykształcenia zawodowego przekraczał 21%.
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Różnice między kierunkami
Statystyki wskazują również na znaczne różnice w zależności od kierunku studiów. W 2025 roku stopa bezrobocia wśród absolwentów kierunków pedagogicznych była niższa niż 2%.
Natomiast wśród absolwentów kierunków humanistycznych bez pracy pozostawało 4,6%, co przekracza średni wskaźnik wśród osób z wyższym wykształceniem. Wśród inżynierów stopa bezrobocia wyniosła 3,8%.
Federalna Agencja Pracy wiąże wzrost bezrobocia z trudną sytuacją gospodarczą oraz coraz szerszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Według oceny agencji młodzi ludzie na początku kariery szczególnie odczuwają ten wpływ, choć ogólnie AI nie ma wyprzeć całych zawodów.