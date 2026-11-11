Iran grozi atakami na bazy USA w Europie — Polsat News

Iran zagroził atakami na amerykańskie bazy wojskowe w Europie, jeśli USA będą wykorzystywać je do bombardowania Iranu. Szef irańskich służb bezpieczeństwa Mohsen Rezaei powiedział o tym w wywiadzie dla libańskiej stacji telewizyjnej Al-Majadin, poinformował Polsat News.

Warunek ataków

Według Rezaeiego Iran będzie atakował bazy, z których amerykańskie samoloty będą startować do uderzeń na ten kraj, w tym jeśli takie obiekty znajdują się w państwach europejskich lub innych odległych regionach.

Oświadczył również, że pod atak mogą trafić najbardziej odległe amerykańskie obiekty wojskowe, w tym te, których Iran wcześniej nie atakował. Rezaei dodał, że Iran mógłby uderzyć także w niektóre wyspy, których mieszkańcy uważają, że znajdują się poza zasięgiem irańskich rakiet. Nie podał szczegółów tej groźby.

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Formalne zawieszenie broni

Według publikacji od połowy czerwca formalnie obowiązuje zawieszenie broni w wojnie, którą Izrael i USA rozpoczęły przeciwko Iranowi 28 lutego. Najintensywniejsza faza działań wojennych zakończyła się w kwietniu.

W odpowiedzi na ataki na swoje obiekty wojskowe i przemysłowe Iran ostrzeliwał obiekty wykorzystywane przez USA lub powiązane ze Stanami Zjednoczonymi w krajach Zatoki Perskiej i Jordanii. Władze Azerbejdżanu, Cypru i Turcji również oskarżały Teheran o naruszanie ich przestrzeni powietrznej przez irańskie rakiety lub drony.

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