Przedstawiciele powodów w pozwie zbiorowym Freestyle World, Inc. v. United States złożyli do Sądu Handlu Międzynarodowego USA wniosek dotyczący mechanizmu zwrotu środków zapłaconych z tytułu ceł. Decyzja w sprawie tego wniosku może rozszerzyć rekompensaty na ponad 330 tys. importerów, niezależnie od tego, czy składali oni odrębne pozwy przeciwko administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, informuje Fortune.

Zwroty dla wszystkich uczestników sprawy

Łączna kwota możliwych zwrotów wynosi 166 mld dolarów. Przedstawiciele powodów oświadczyli, że proponowany nakaz sądowy upoważni służby celne do zwrotu środków wraz z odsetkami wszystkim uczestnikom pozwu zbiorowego, w tym dziesiątkom tysięcy małych przedsiębiorstw, które nie mają zasobów na indywidualne postępowania sądowe.

W lutym Sąd Najwyższy USA orzekł, że cła wprowadzone na podstawie ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych przekraczały uprawnienia prezydenta. Otworzyło to drogę do zwrotu środków amerykańskim importerom, którzy zapłacili te opłaty.

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Stanowisko administracji Trumpa

Według stanu na sierpień amerykańskim firmom zwrócono już ponad 115 mld dolarów za pośrednictwem systemu Consolidated Administration and Processing of Entries. Jednocześnie część importerów wciąż nie otrzymała rekompensaty z powodu błędów technicznych w zgłoszeniach, braku wymaganych dokumentów, niewystarczających zasobów prawnych lub korzystania z usług zewnętrznego importera.

Administracja Trumpa sprzeciwia się powszechnemu mechanizmowi zwrotów i nalega, aby rekompensaty otrzymywali wyłącznie importerzy, którzy samodzielnie zwrócili się do sądu. Departament Sprawiedliwości USA ma do 13 listopada złożyć odpowiedź na pierwotny pozew, a do 9 grudnia — stanowisko w sprawie wniosku o rekompensatę.

Sędzia Richard Eaton wcześniej orzekł, że wszyscy importerzy, którzy zapłacili te cła, mają prawo do zwrotu środków, i w kwietniu wydał powszechny nakaz zwrotu. Administracja USA zaskarżyła tę decyzję w czerwcu.

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