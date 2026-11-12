在集体诉讼 Freestyle World, Inc. v. United States 中，原告代表向美国国际贸易法院提交了一项申请，要求建立退还已缴关税款的机制。据《财富》报道，对该申请的裁决可能将赔偿范围扩大至超过33万名进口商，无论他们是否曾针对美国总统唐纳德·特朗普政府单独提起诉讼。

向案件所有参与者退款

可能退还的总金额为1660亿美元。原告代表表示，拟议的法院命令将授权海关部门向所有集体诉讼成员返还款项及利息，其中包括数万家无力进行单独诉讼的小型企业。

今年2月，美国最高法院裁定，根据《国际紧急经济权力法》征收的关税超出了总统权限。这为向缴纳这些费用的美国进口商退款铺平了道路。

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特朗普政府的立场

截至8月，美国企业已通过 Consolidated Administration and Processing of Entries 系统获得超过1150亿美元的退款。与此同时，部分进口商仍未获得赔偿，原因包括申报中的技术错误、缺少所需文件、缺乏法律资源，或使用第三方进口商的服务。

特朗普政府反对建立普遍退款机制，并坚持只有自行向法院提起诉讼的进口商才应获得赔偿。美国司法部须在11月13日前就原始诉讼提交答复，并在12月9日前就退款申请提出立场。

理查德·伊顿法官此前裁定，所有缴纳这些关税的进口商均有权获得退款，并于4月发布了普遍退款命令。美国政府于6月对该裁决提出上诉。

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