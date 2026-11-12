Представители истцов по коллективному иску Freestyle World, Inc. v. United States подали в Суд международной торговли США ходатайство о механизме возврата средств, уплаченных в качестве пошлин. Решение по этому ходатайству может распространить возмещение на более чем 330 тысяч импортеров независимо от того, подавали ли они отдельные иски против администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Fortune.

Возврат для всех участников дела

Общая сумма возможных возмещений составляет $166 млрд. Представители истцов заявили, что предложенное судебное предписание предоставит таможенной службе полномочия вернуть средства с процентами всем участникам коллективного иска, в том числе десяткам тысяч малых предприятий, у которых нет ресурсов для индивидуальных судебных разбирательств.

В феврале Верховный суд США постановил, что пошлины, введенные на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, превышали президентские полномочия. Это открыло путь к возврату средств американским импортерам, которые уплачивали эти сборы.

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Позиция администрации Трампа

По состоянию на август американским компаниям уже вернули более $115 млрд через систему Consolidated Administration and Processing of Entries. В то же время часть импортеров до сих пор не получила возмещения из-за технических ошибок в подачах, отсутствия необходимых документов, нехватки юридических ресурсов или использования услуг стороннего импортера.

Администрация Трампа выступает против общего механизма возврата и настаивает, что компенсации должны получать только те импортеры, которые самостоятельно обратились в суд. Министерство юстиции США должно до 13 ноября представить ответ на первоначальный иск, а до 9 декабря — позицию по ходатайству о возмещении.

Судья Ричард Итон ранее постановил, что все импортеры, уплатившие эти пошлины, имеют право на возврат средств, и в апреле выдал общее предписание о возмещении. Администрация США обжаловала это решение в июне.

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