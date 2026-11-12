Demokraci w Kongresie USA wezwali republikanów do zawarcia ponadpartyjnego porozumienia w sprawie imigracji, które przewidywałoby zmiany w polityce egzekwowania prawa imigracyjnego przez administrację prezydenta Donalda Trumpa oraz status prawny dla imigrantów, którzy od dawna mieszkają w kraju. Informuje o tym Dawn.

Członkowie Izby Reprezentantów i Senatu, w tym ustawodawcy wybrani w ubiegłym tygodniu, zorganizowali konferencję prasową w pobliżu Kapitolu w Waszyngtonie. Dołączyli do nich zarówno postępowi, jak i centrowi demokraci, którzy uznają wyniki wyborów za okazję do powrotu do dyskusji o reformie imigracyjnej.

Wezwanie do negocjacji

Kongresmenka Veronica Escobar, której okręg obejmuje przygraniczne miasto El Paso w Teksasie, oświadczyła, że szeroko zakrojona reforma nie może zostać przyjęta bez poparcia republikanów. Senator z Arizony Ruben Gallego wezwał obie partie do osiągnięcia porozumienia przed zakończeniem obecnej sesji Kongresu lub do kontynuowania negocjacji podczas następnej.

Kongresmenka z Teksasu Sylvia Garcia zaproponowała rozpoczęcie od Dream and Promise Act. Jej zdaniem projekt ten może stać się podstawą szerszych zmian po tym, jak demokraci obejmą kontrolę nad Kongresem w styczniu.

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Ograniczenie współpracy z ICE

Wezwanie do federalnego porozumienia zbiegło się z decyzjami demokratycznych administracji stanowych i miejskich o ograniczeniu udziału lokalnych organów ścigania w egzekwowaniu federalnych cywilnych przepisów imigracyjnych. Burmistrz Houston John Whitmire zakazał miejskiej policji kontaktowania się z amerykańską Służbą Imigracyjną i Celną w sprawie administracyjnych nakazów imigracyjnych podczas rutynowych kontroli drogowych i rozpatrywania drobnych wykroczeń bez użycia przemocy.

Policja będzie mogła kontaktować się z ICE, jeśli dana osoba jest przyjmowana do aresztu za nowe przestępstwo zagrożone możliwym pozbawieniem wolności i ma administracyjny nakaz imigracyjny. Zarządzenie znosi również wymóg, by funkcjonariusze przez dłuższy czas czekali na agentów ICE w miejscu zatrzymania lub aresztowania.

Gubernatorka Wirginii Abigail Spanberger nakazała stanowym organom ścigania zakończenie porozumień z ICE w ramach programu 287(g). W Maryland gubernator Wes Moore podpisał ustawę kończącą takie partnerstwa, która zobowiązuje dziewięć biur szeryfów do wycofania się z porozumień. W Nowym Jorku obowiązujące ustalenia dotyczące przetrzymywania osób w lokalnych placówkach na potrzeby federalnego cywilnego zatrzymania imigracyjnego mają wygasnąć do 25 listopada.

W styczniu demokraci mają wykorzystać nowe przywództwo w komisjach Kongresu do zbadania praktyk amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, który nadzoruje ICE, w tym warunków przetrzymywania imigrantów. Jednocześnie potrzebują szerszego poparcia, aby odwrócić kluczowe decyzje imigracyjne Trumpa: prezydent może zawetować ustawodawstwo, a zasady Senatu utrudniają przyjmowanie dużych inicjatyw bez zgody republikanów.

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