Демократы в Конгрессе США призвали республиканцев заключить двухпартийное соглашение по иммиграции, которое предусматривало бы изменения в политике принудительного исполнения иммиграционного законодательства администрацией президента Дональда Трампа и правовой статус для иммигрантов, давно живущих в стране. Об этом сообщает Dawn.

Представители Палаты представителей и Сената, в том числе законодатели, избранные на прошлой неделе, провели пресс-конференцию возле Капитолия в Вашингтоне. К ним присоединились как прогрессивные, так и центристские демократы, которые считают результаты выборов возможностью вернуться к обсуждению иммиграционной реформы.

Призыв к переговорам

Конгрессвумен Вероника Эскобар, округ которой включает приграничный город Эль-Пасо в Техасе, заявила, что масштабная реформа не может быть принята без поддержки республиканцев. Сенатор от Аризоны Рубен Гальего призвал обе партии достичь договоренности до завершения нынешней сессии Конгресса или продолжить переговоры в следующей.

Конгрессвумен от Техаса Сильвия Гарсия предложила начать с Dream and Promise Act. По ее словам, этот законопроект может стать основой для более широких изменений после того, как демократы возглавят Конгресс в январе.

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Ограничение сотрудничества с ICE

Призыв к федеральному соглашению совпал с решениями демократических администраций штатов и городов ограничить участие местных правоохранительных органов в исполнении федеральных гражданских иммиграционных правил. Мэр Хьюстона Джон Уитмайер запретил городской полиции обращаться в Службу иммиграционного и таможенного контроля США по поводу административных иммиграционных ордеров во время обычных остановок автомобилей и рассмотрения незначительных ненасильственных нарушений.

Полиция сможет связаться с ICE, если человека оформляют в место содержания под стражей за новое преступление, предусматривающее возможное лишение свободы, и у него есть административный иммиграционный ордер. Распоряжение также отменяет требование к офицерам долго ждать агентов ICE на месте остановки или задержания.

Губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер приказала правоохранительным органам штата прекратить соглашения с ICE по программе 287(g). В Мэриленде губернатор Уэс Мур подписал закон о прекращении таких партнерств, обязывающий девять офисов шерифов выйти из соглашений. В Нью-Йорке действующие договоренности о содержании людей в местных учреждениях для федерального гражданского иммиграционного задержания должны завершиться до 25 ноября.

В январе демократы, как ожидается, используют новое руководство комитетами Конгресса для проверки практик Министерства внутренней безопасности США, которое контролирует ICE, в том числе условий содержания иммигрантов. В то же время для отмены ключевых иммиграционных решений Трампа им нужна более широкая поддержка: президент может наложить вето на законодательство, а правила Сената затрудняют принятие крупных инициатив без согласия республиканцев.

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