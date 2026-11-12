На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, участники подтвердили обязательства в отношении Tropical Forest Forever Facility — фонда защиты тропических лесов. Индонезия и Бразилия, располагающие значительными площадями тропических лесов, пообещали направить в него по $1 млрд каждая, сообщает The Independent.

Финансирование защиты лесов

TFFF предусматривает регулярные выплаты странам с тропическими лесами за каждый гектар сохранённого леса. Инициативу в прошлом году на COP30 в Бразилии запустил президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Великобритания пообещала выделить фонду 400 млн фунтов стерлингов, Нидерланды — $500 млн. Ещё почти $100 млн должны поступить от климатических благотворительных организаций. Норвегия заявила о готовности профинансировать до 20% первоначальной цели капитализации фонда в $10 млрд.

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Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд назвал широкую поддержку TFFF сигналом усиления глобальных усилий по защите лесов и финансированию мер в сфере климата и охраны природы. Специальный посланник президента Индонезии по вопросам климата и энергетики Хашим С. Джоджохадикусумо также положительно оценил взносы развивающихся стран.

Призыв расширить круг доноров

Президент Бразилии Лула заявил, что идея о несовместимости охраны природы и развития осталась в прошлом. По его словам, необходимо признавать ценность сохранённых лесов и людей, которые их охраняют. В статье также отмечается, что в прошлом году Бразилия зафиксировала самый низкий за четыре десятилетия уровень вырубки лесов в Амазонии.

Премьер-министр Соломоновых Островов Мэтью Уэйл призвал более крупные экономики, а также страны БРИКС и индустриализирующиеся государства активнее финансировать противодействие климатическому кризису. Соломоновы Острова пообещали около $400 тыс. Зелёному климатическому фонду объёмом $22 млрд, став первой страной, классифицированной как малое островное развивающееся государство, которая взяла на себя такое обязательство.

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