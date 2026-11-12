Na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji uczestnicy potwierdzili zobowiązania wobec Tropical Forest Forever Facility — funduszu ochrony lasów tropikalnych. Indonezja i Brazylia, które mają znaczne obszary lasów tropikalnych, obiecały przekazać na ten cel po 1 mld dolarów, informuje The Independent.

Finansowanie ochrony lasów

TFFF przewiduje regularne wypłaty dla krajów posiadających lasy tropikalne za każdy hektar zachowanego lasu. Inicjatywę zainicjował w ubiegłym roku na COP30 w Brazylii prezydent Luiz Inácio Lula da Silva.

Wielka Brytania obiecała przekazać funduszowi 400 mln funtów szterlingów, a Niderlandy — 500 mln dolarów. Kolejne niemal 100 mln dolarów ma pochodzić od klimatycznych organizacji charytatywnych. Norwegia zadeklarowała gotowość sfinansowania do 20% początkowego celu kapitalizacji funduszu wynoszącego 10 mld dolarów.

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Brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband nazwał szerokie poparcie dla TFFF sygnałem wzmocnienia globalnych wysiłków na rzecz ochrony lasów oraz finansowania działań w dziedzinie klimatu i ochrony przyrody. Specjalny wysłannik prezydenta Indonezji ds. klimatu i energii Hashim S. Djojohadikusumo również pozytywnie ocenił wkłady krajów rozwijających się.

Apel o poszerzenie grona darczyńców

Prezydent Brazylii Lula oświadczył, że pogląd o niezgodności ochrony przyrody i rozwoju należy do przeszłości. Jak powiedział, należy uznawać wartość zachowanych lasów i ludzi, którzy je chronią. W artykule zaznaczono również, że w ubiegłym roku Brazylia odnotowała najniższy od czterech dekad poziom wylesiania Amazonii.

Premier Wysp Salomona Matthew Wale wezwał większe gospodarki, a także kraje BRICS i państwa uprzemysławiające się, do aktywniejszego finansowania walki z kryzysem klimatycznym. Wyspy Salomona obiecały około 400 tys. dolarów Zielonemu Funduszowi Klimatycznemu o wartości 22 mld dolarów, stając się pierwszym krajem sklasyfikowanym jako małe rozwijające się państwo wyspiarskie, który podjął takie zobowiązanie.

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