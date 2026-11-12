印尼和巴西承诺各向TFFF提供10亿美元——《独立报》

在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，与会者确认了对热带森林永续基金（Tropical Forest Forever Facility，TFFF）的承诺。拥有大面积热带森林的印度尼西亚和巴西承诺将各向该基金投入10亿美元，《独立报》报道。

森林保护资金

TFFF规定，向拥有热带森林的国家定期支付资金，以奖励每公顷得到保护的森林。该倡议由总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于去年在巴西举行的COP30上发起。

英国承诺向该基金提供4亿英镑，荷兰承诺提供5亿美元。气候慈善组织还将提供近1亿美元。挪威表示，准备为该基金100亿美元初始资本化目标的最多20%提供资金。

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英国外交大臣埃德·米利班德称，广泛支持TFFF表明全球在保护森林以及为气候和自然保护行动提供资金方面的努力正在加强。印度尼西亚总统气候与能源问题特别使者哈希姆·S·乔约哈迪库苏莫也积极评价了发展中国家的捐款。

呼吁扩大捐助国范围

巴西总统卢拉表示，认为自然保护与发展不可兼容的观念已经成为过去。按照他的说法，必须承认得到保护的森林及保护森林的人们的价值。文章还指出，巴西去年记录了四十年来亚马孙地区最低的森林砍伐水平。

所罗门群岛总理马修·韦尔呼吁较大经济体，以及金砖国家和正在工业化的国家，更积极地为应对气候危机提供资金。所罗门群岛承诺向规模为220亿美元的绿色气候基金提供约40万美元，成为首个作出此类承诺的被归类为小岛屿发展中国家的国家。

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