ЕС и Сирия проведут в Дамаске инвестиционный форум — The National

Европейский Союз стремится укрепить инвестиционные связи с Сирией через Форум координации партнерства Сирии, который состоится на следующей неделе в Дамаске. Сопредседателями мероприятия станут министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица, сообщает The National.

Подготовка к бизнес-конференции

Форум должен заложить основу для возможной бизнес-конференции ЕС-Сирия в 2027 году. Участники не планируют объявлять финансовые обязательства: главной целью встречи является координация.

Европейский инвестиционный банк на форуме будет представлять вице-президент Джельсомина Вильотти. Это станет первым возвращением банка в Сирию за 15 лет. Встречу также, как ожидается, посетят представители ЕС, государств Персидского залива, международных банков развития и агентств ООН.

Всемирный банк представит недавно созданный многосторонний донорский фонд START для поддержки восстановления и реконструкции Сирии.

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Восстановление и внешнее влияние

ЕС прекратил отношения с режимом Башара аль-Асада в 2011 году после жестокого подавления протестов, которые впоследствии переросли в гражданскую войну. Свержение аль-Асада повстанцами в декабре 2024 года открыло путь к нормализации отношений Сирии с другими странами.

Во внутреннем документе Европейской службы внешних действий, о котором сообщило Reuters, говорится, что ЕС хочет активизировать взаимодействие с Сирией, в частности чтобы ограничить влияние Российской Федерации — государства-агрессора — и других иностранных игроков. В документе указано, что влияние Москвы после свержения аль-Асада уменьшилось, однако ее военное присутствие и экономическое влияние остаются предметом обеспокоенности.

Финансирование реконструкции

Среди ключевых вызовов для восстановления Сирии названо налаживание связей банковского сектора страны с Западом. Европа помогает сирийскому центробанку с реформами, однако этот процесс, по данным издания, продвигается медленно.

ЕС уже пообещал Сирии 175 млн евро на 2024-2025 годы и еще 280 млн евро на 2026-2027 годы. На следующий день после форума в Дамаске в иорданской Акабе должен состояться крупный бизнес-форум с участием более 100 компаний из ЕС и 300 европейских участников.

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