欧盟与叙利亚将在大马士革举行投资论坛——The National

欧盟寻求通过将于下周在大马士革举行的叙利亚伙伴关系协调论坛，加强与叙利亚的投资联系。该活动将由叙利亚外交部长阿萨德·希巴尼和欧盟地中海事务专员杜布拉夫卡·舒伊察共同主持，The National报道。

筹备商业会议

该论坛旨在为可能于2027年举行的欧盟—叙利亚商业会议奠定基础。与会者不计划宣布任何资金承诺：此次会议的主要目标是协调。

欧洲投资银行将由副行长盖尔索米娜·维廖蒂在论坛上代表出席。这将是该银行15年来首次重返叙利亚。预计欧盟、海湾国家、国际开发银行和联合国机构的代表也将参加会议。

世界银行将介绍近期成立的多捐助方START基金，该基金旨在支持叙利亚的恢复和重建。

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恢复与外部影响

2011年，在残酷镇压后来演变为内战的抗议活动后，欧盟中断了与巴沙尔·阿萨德政权的关系。2024年12月，阿萨德被反叛武装推翻，为叙利亚与其他国家关系正常化铺平了道路。

路透社报道的一份欧洲对外行动署内部文件称，欧盟希望加强与叙利亚的接触，其中包括限制俄罗斯联邦这一侵略国以及其他外国行为体的影响力。该文件指出，阿萨德被推翻后，莫斯科的影响力有所减弱，但其军事存在和经济影响力仍令人担忧。

重建融资

叙利亚重建面临的关键挑战之一，是建立该国银行业与西方之间的联系。欧洲正在协助叙利亚央行进行改革，但据该媒体报道，这一进程推进缓慢。

欧盟已承诺在2024年至2025年向叙利亚提供1.75亿欧元，并在2026年至2027年再提供2.8亿欧元。大马士革论坛次日，约旦亚喀巴将举行一场大型商业论坛，预计将有100多家来自欧盟的企业和300名欧洲参与者出席。

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