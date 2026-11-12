UE i Syria zorganizują w Damaszku forum inwestycyjne — The National

Unia Europejska dąży do wzmocnienia więzi inwestycyjnych z Syrią poprzez Forum Koordynacji Partnerstwa Syrii, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w Damaszku. Wydarzeniu będą wspólnie przewodniczyć minister spraw zagranicznych Syrii Asaad al-Shibani oraz komisarz europejska do spraw regionu Morza Śródziemnego Dubravka Šuica, donosi The National.

Przygotowania do konferencji biznesowej

Forum ma stworzyć podstawy dla możliwej konferencji biznesowej UE-Syria w 2027 roku. Uczestnicy nie planują ogłaszać zobowiązań finansowych: głównym celem spotkania jest koordynacja.

Europejski Bank Inwestycyjny będzie na forum reprezentowany przez wiceprezes Gelsominę Vigliotti. Będzie to pierwszy powrót banku do Syrii od 15 lat. W spotkaniu mają również uczestniczyć przedstawiciele UE, państw Zatoki Perskiej, międzynarodowych banków rozwoju i agencji ONZ.

Bank Światowy zaprezentuje niedawno utworzony wielodarczyński fundusz START wspierający odbudowę i rekonstrukcję Syrii.

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Odbudowa i wpływy zewnętrzne

UE zerwała relacje z reżimem Baszara al-Asada w 2011 roku po brutalnym stłumieniu protestów, które później przerodziły się w wojnę domową. Usunięcie al-Asada przez rebeliantów w grudniu 2024 roku otworzyło drogę do normalizacji relacji Syrii z innymi państwami.

W wewnętrznym dokumencie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, o którym poinformował Reuters, wskazano, że UE chce zintensyfikować kontakty z Syrią, w tym aby ograniczyć wpływy Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, oraz innych zagranicznych graczy. W dokumencie stwierdzono, że wpływy Moskwy zmniejszyły się po usunięciu al-Asada, jednak jej obecność wojskowa i wpływy gospodarcze nadal budzą obawy.

Finansowanie rekonstrukcji

Wśród kluczowych wyzwań dla odbudowy Syrii wymieniono nawiązanie powiązań sektora bankowego tego kraju z Zachodem. Europa pomaga syryjskiemu bankowi centralnemu w reformach, jednak proces ten, według publikacji, postępuje powoli.

UE już obiecała Syrii 175 mln euro na lata 2024-2025 oraz kolejne 280 mln euro na lata 2026-2027. Dzień po forum w Damaszku w jordańskiej Akabie ma się odbyć duże forum biznesowe z udziałem ponad 100 firm z UE i 300 europejskich uczestników.

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