W Cardiff podkomisja ds. licencji rady miejskiej rozpatrzy 25 listopada wniosek Millenium Stadium o przedłużenie godzin działania do 3:00. Jest to konieczne dla zaplanowanej na 11 grudnia walki Anthony’ego Joshuy i Tysona Fury’ego, informuje Interia Sport.

Wniosek o tryb nocny

Główna walka wieczoru ma odbyć się o 1:00 czasu lokalnego. Stadion wystąpił o jednorazowe zezwolenie na działalność do 3:00. Millenium Stadium wybrano zamiast londyńskiego Wembley, między innymi ze względu na dach oraz możliwość późniejszego zakończenia wydarzenia.

Według publikacji na Wembley wieczór sportowy musiałby zakończyć się o 23:00 czasu lokalnego. Organizatorzy chcą przeprowadzić główną walkę później, aby przyciągnąć większą widownię na rynku amerykańskim.

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Sprzeciw mieszkańców

Niektórzy mieszkańcy Cardiff sprzeciwili się przedłużeniu godzin działania areny. Jeden z nich wezwał radę do odrzucenia wniosku w obecnej formie, wskazując na możliwy dodatkowy hałas, zamieszki i zakłócanie spokoju we wczesnych godzinach porannych.

Inny mieszkaniec oświadczył, że krzyki, śpiewy i zachowania antyspołeczne po wydarzeniu mogą przeszkadzać rodzinom mieszkającym w pobliżu stadionu. Wyraził również obawy dotyczące połączenia nocnego spożywania alkoholu z brakiem transportu.

Jak zaznacza Interia Sport, powołując się na TalkSPORT, odmowa zmiany warunków licencji może potencjalnie zagrozić przeprowadzeniu walki.

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