BYD zaprezentowało w Chinach pięcioosobowego premium SUV-a Denza N8 EV. Elektryczna wersja modelu kosztuje od 269 900 do 329 900 juanów, czyli około od 40 500 do 49 500 dolarów. Jak informuje Electrek, Denza N8 jest łącznie dostępna w sześciu konfiguracjach: czterech elektrycznych i dwóch hybrydowych typu plug-in.

Wymiary i wyposażenie wnętrza

Denza N8 EV ma 5150 mm długości, 1999 mm szerokości i 1820 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3075 mm. Wydanie zauważa, że model jest nieco dłuższy od Kia EV9 i Hyundai IONIQ 9.

We wnętrzu zamontowano 30-calowy panoramiczny ekran systemu multimedialnego, który rozciąga się niemal przez całą przednią część deski rozdzielczej po stronie pasażera. Samochód otrzymał także 43-calowy panoramiczny wyświetlacz przezierny w dolnej części przedniej szyby, przednie i tylne fotele z trybem nieważkości, ekran sufitowy dla pasażerów, oświetlenie ambientowe oraz bezprzewodowe ładowarki do smartfonów.

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Akumulatory i układy napędowe

Denza N8 EV jest oferowana z napędem na tylne koła lub z trójsilnikowym układem napędu na wszystkie koła. W wersjach z napędem na tylne koła pojedynczy silnik elektryczny rozwija 320 kW albo 370 kW, zależnie od wersji wyposażenia.

W trójsilnikowej wersji Denza N8 debiutuje technologia BYD e3 Evo. Ma ona przedni silnik o mocy 270 kW i dwa tylne silniki po 310 kW, a łączna moc układu została zadeklarowana na poziomie 890 kW, czyli 1193 KM.

Dla elektrycznego SUV-a dostępne są akumulatory BYD Blade drugiej generacji o pojemności 105,792 kWh i 130,15 kWh. Deklarowany zasięg według chińskiego cyklu CLTC wynosi odpowiednio do 885 km i 1003 km. Denza deklaruje również, że dzięki technologii Flash Charging akumulator można naładować od 10% do 70% w pięć minut, a od 10% do 97% w dziewięć minut. Model jest wyposażony w inteligentne zawieszenie pneumatyczne DiSus-A oraz system wspomagania kierowcy God’s Eye 5.0.

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