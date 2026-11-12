BYD представила в Китаї Denza N8 EV із запасом ходу до 1003 км — Electrek

BYD представила в Китаї п’ятимісний преміальний SUV Denza N8 EV. Електрична версія моделі коштує від 269 900 до 329 900 юанів, або приблизно від $40 500 до $49 500. Як повідомляє Electrek, загалом Denza N8 доступна у шести конфігураціях: чотирьох електричних та двох плагін-гібридних.

Габарити та оснащення салону

Довжина Denza N8 EV становить 5150 мм, ширина — 1999 мм, висота — 1820 мм, а колісна база — 3075 мм. Видання зазначає, що модель трохи довша за Kia EV9 та Hyundai IONIQ 9.

У салоні встановили 30-дюймовий панорамний екран мультимедійної системи, що простягається майже через усю передню панель із боку пасажира. Автомобіль також отримав 43-дюймовий панорамний проєкційний дисплей у нижній частині лобового скла, передні й задні сидіння з режимом невагомості, стельовий екран для пасажирів, контурне підсвічування та бездротові зарядки для смартфонів.

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Батареї та силові установки

Denza N8 EV пропонують із заднім приводом або тримоторною повнопривідною установкою. У задньопривідних версіях один електродвигун розвиває 320 кВт або 370 кВт залежно від комплектації.

У тримоторній версії Denza N8 дебютує технологія BYD e3 Evo. Вона має передній мотор потужністю 270 кВт і два задні двигуни по 310 кВт, а сукупна віддача установки заявлена на рівні 890 кВт, або 1193 к. с.

Для електричного SUV доступні батареї BYD Blade другого покоління ємністю 105,792 кВт·год та 130,15 кВт·год. Заявлений запас ходу за китайським циклом CLTC сягає відповідно 885 км і 1003 км. Denza також заявляє, що завдяки технології Flash Charging заряд акумулятора можна поповнити з 10% до 70% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин. Модель оснащується інтелектуальною пневмопідвіскою DiSus-A та системою допомоги водієві God’s Eye 5.0.

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