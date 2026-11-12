比亚迪在中国推出五座豪华SUV Denza N8 EV。该车型的纯电版本售价为26.99万至32.99万元人民币，约合4.05万至4.95万美元。Electrek报道称，Denza N8共提供六种配置：四种纯电版本和两种插电式混合动力版本。

车身尺寸与内饰配置

Denza N8 EV的车长为5150毫米、车宽为1999毫米、车高为1820毫米，轴距为3075毫米。该媒体指出，这款车型比起亚EV9和现代IONIQ 9略长。

车内配备了一块30英寸全景信息娱乐屏幕，几乎横跨乘客一侧的整个前仪表台。该车还配备位于挡风玻璃下部的43英寸全景抬头显示屏、带零重力模式的前后座椅、供乘客使用的车顶屏幕、氛围灯和智能手机无线充电器。

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电池与动力系统

Denza N8 EV提供后轮驱动或三电机全轮驱动动力系统。后轮驱动版本搭载单台电动机，根据配置不同可输出320千瓦或370千瓦。

三电机版本的Denza N8首次采用比亚迪e3 Evo技术。该系统配备一台270千瓦前电机和两台各310千瓦的后电机，系统综合输出标称为890千瓦，即1193马力。

这款纯电SUV可配备容量为105.792千瓦时和130.15千瓦时的第二代比亚迪刀片电池。按中国CLTC工况计算，标称续航里程分别最高可达885公里和1003公里。Denza还表示，借助Flash Charging技术，电池可在五分钟内从10%充至70%，在九分钟内从10%充至97%。该车型配备DiSus-A智能空气悬架和God’s Eye 5.0驾驶辅助系统。

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