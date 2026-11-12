BYD представила в Китае пятиместный премиальный SUV Denza N8 EV. Электрическая версия модели стоит от 269 900 до 329 900 юаней, или примерно от $40 500 до $49 500. Как сообщает Electrek, всего Denza N8 доступна в шести конфигурациях: четырех электрических и двух подключаемых гибридных.

Габариты и оснащение салона

Длина Denza N8 EV составляет 5150 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1820 мм, а колесная база — 3075 мм. Издание отмечает, что модель немного длиннее Kia EV9 и Hyundai IONIQ 9.

В салоне установлен 30-дюймовый панорамный экран мультимедийной системы, который простирается почти через всю переднюю панель со стороны пассажира. Автомобиль также получил 43-дюймовый панорамный проекционный дисплей в нижней части лобового стекла, передние и задние сиденья с режимом невесомости, потолочный экран для пассажиров, контурную подсветку и беспроводные зарядки для смартфонов.

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Батареи и силовые установки

Denza N8 EV предлагают с задним приводом или трехмоторной полноприводной установкой. В заднеприводных версиях один электродвигатель развивает 320 кВт или 370 кВт в зависимости от комплектации.

В трехмоторной версии Denza N8 дебютирует технология BYD e3 Evo. Она имеет передний мотор мощностью 270 кВт и два задних двигателя по 310 кВт, а совокупная отдача установки заявлена на уровне 890 кВт, или 1193 л. с.

Для электрического SUV доступны батареи BYD Blade второго поколения емкостью 105,792 кВт·ч и 130,15 кВт·ч. Заявленный запас хода по китайскому циклу CLTC достигает соответственно 885 км и 1003 км. Denza также заявляет, что благодаря технологии Flash Charging заряд аккумулятора можно пополнить с 10% до 70% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут. Модель оснащается интеллектуальной пневмоподвеской DiSus-A и системой помощи водителю God’s Eye 5.0.

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