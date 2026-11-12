W Polsce stacja telewizyjna wPolsce24 odmówiła przekazania policji nagrań wideo z październikowej manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Redakcja oświadczyła, że otrzymała żądanie podobne do tego, które wcześniej skierowano do TV Republika, poinformowało RMF24.

Stanowisko stacji

Według wPolsce24 dział prawny stacji przeanalizował pismo i uznał, że policja nie wskazała wystarczającej i precyzyjnej podstawy prawnej do przekazania funkcjonariuszom nieopublikowanych materiałów dziennikarskich. Dlatego stacja postanowiła na tym etapie nie przekazywać nagrań.

Redaktor naczelny wPolsce24 Jacek Karnowski nazwał działania służb niepokojącym sygnałem i oświadczył, że zamierza bronić wolności słowa oraz pluralizmu mediów. Powiedział także, że redakcja obawia się możliwego wykorzystania nagrań wideo do ustalenia tożsamości uczestników protestu.

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Żądanie wobec TV Republika

Wcześniej tego samego dnia do siedziby TV Republika przyszli policjanci po cywilnemu i zostawili w recepcji oficjalne pismo z żądaniem udostępnienia nagrań wideo ze zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym, które odbyło się w połowie października.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda poinformowała PAP, że w ramach śledztwa wszczętego na podstawie zawiadomienia ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w sprawie incydentów z 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym, na szkodę policjantów i premiera, prokurator zażądał od redaktora naczelnego TV Republika materiałów. Chodziło w szczególności o nagrania wideo z manifestacji, dzienniki systemów emisji i tworzenia napisów, a także dokumentację organizacyjną stacji. Jak powiedziała, żądanie nie dotyczyło urządzeń elektronicznych ani dokumentów chronionych tajemnicą dziennikarską.

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