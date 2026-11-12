wPolsce24拒绝向警方提供华沙抗议活动视频——RMF24

在波兰，电视台wPolsce24拒绝向警方提供10月在华沙宪法法庭附近举行的示威活动的视频录像。该编辑部表示，其收到了一项与此前向TV Republika发出的要求类似的要求，RMF24报道。

电视台的立场

据wPolsce24称，该台法律部门分析了这份请求，并得出结论认为，警方没有指出将未发表的新闻材料移交给执法人员的充分且准确的法律依据。因此，该电视台决定在现阶段不移交这些录像。

wPolsce24总编辑雅切克·卡尔诺夫斯基称相关部门的行为是一个令人担忧的信号，并表示将捍卫言论自由和媒体多元化。他还称，编辑部担心视频可能被用于确认抗议参与者的身份。

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对TV Republika的要求

当天早些时候，便衣警察来到TV Republika总部，并在接待处留下了一封正式信函，要求提供10月中旬在宪法法庭附近举行的集会的视频录像。

什切青地区检察院发言人尤利娅·绍兹达向PAP表示，在根据内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基就10月16日宪法法庭附近发生的、损害警察和总理利益的事件所提交的声明而启动的调查中，检察官要求TV Republika总编辑提供材料。其中尤其包括示威活动的视频、播出和字幕制作系统的日志，以及该电视台的组织文件。她表示，该要求不涉及电子设备或受新闻保密原则保护的文件。

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