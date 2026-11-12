В Польше телеканал wPolsce24 отказался передать полиции видеозаписи октябрьской манифестации у Конституционного трибунала в Варшаве. Редакция заявила, что получила требование, аналогичное тому, которое ранее направили телеканалу TV Republika, сообщает RMF24.

Позиция телеканала

По данным wPolsce24, юридический отдел канала проанализировал обращение и пришёл к выводу, что полиция не указала достаточного и точного правового основания для передачи правоохранителям неопубликованных журналистских материалов. Поэтому телеканал решил на данном этапе не передавать записи.

Главный редактор wPolsce24 Яцек Карновский назвал действия служб тревожным сигналом и заявил о намерении защищать свободу слова и медийный плюрализм. Он также сказал, что редакция опасается возможного использования видео для установления личности участников протеста.

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Требование к TV Republika

Ранее в тот же день в штаб-квартиру TV Republika пришли полицейские в гражданской одежде и оставили на ресепшене официальное письмо с требованием предоставить видеозаписи собрания у Конституционного трибунала, состоявшегося в середине октября.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Щецина Юлия Шозда сообщила PAP, что в рамках расследования, открытого по заявлению министра внутренних дел и администрации Марцина Кервиньского относительно инцидентов 16 октября у Конституционного трибунала в ущерб полицейским и премьер-министру, прокурор потребовал от главного редактора TV Republika материалы. Речь шла, в частности, о видео с манифестации, журналах систем эфира и создания титров, а также организационной документации канала. По её словам, требование не касалось электронных устройств или документов, защищённых журналистской тайной.

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