Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych potwierdziła, że pakistański astronauta wejdzie w skład misji Shenzhou-24 na stację orbitalną Tiangong. Ma zostać pierwszym zagranicznym gościem chińskiej stacji, podaje Space.com. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun oświadczył, że będzie to pierwsza wspólna misja chińskich i zagranicznych astronautów w programie załogowych lotów kosmicznych ChRL.

Kandydaci i czas trwania misji

Dwóch kandydatów z Pakistanu odbywało szkolenie w Chińskim Centrum Szkolenia Astronautów w Pekinie po porozumieniu między krajami osiągniętym w lutym 2025 roku. Według pakistańskich mediów kandydatami są piloci wojskowi Muhammad Zeeshan Ali i Khurram Dawood. Nie podano jeszcze, który z nich poleci: jeden weźmie udział w misji, a drugi będzie dublerem.

Pakistański uczestnik będzie pełnił funkcję specjalisty ds. ładunku użytecznego i poleci w kosmos wraz z dwoma chińskimi astronautami. Jego pobyt na Tiangong potrwa około tygodnia, podczas gdy chińscy członkowie nowej załogi mają spędzić na orbicie około sześciu miesięcy.

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Zmiana schematu rotacji

Pakistański astronauta ma wrócić na Ziemię statkiem Shenzhou-23 wraz z dwoma chińskimi astronautami, którzy zakończą sześciomiesięczny pobyt na stacji. Trzeci członek załogi Shenzhou-23 pozostanie na Tiangong i spędzi na orbicie rok — po raz pierwszy w chińskim programie załogowych lotów kosmicznych.

Pakistańska agencja kosmiczna SUPARCO poinformowała, że astronauta będzie odpowiadał za cztery badawcze ładunki użyteczne wybrane spośród ponad 300 propozycji. Chiny nie ogłosiły dokładnej daty startu Shenzhou-24, jednak według Space.com misja jest oczekiwana do końca listopada. Start zaplanowano z kosmodromu Jiuquan na pustyni Gobi na rakiecie nośnej Changzheng-2F.

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