Space.com：巴基斯坦宇航员将搭乘神舟二十四号前往天宫

中国载人航天工程办公室确认，一名巴基斯坦宇航员将加入前往天宫空间站的神舟二十四号任务。他将成为首位访问中国空间站的外国人员，Space.com报道称。中国外交部发言人郭嘉昆表示，这将是中国载人航天计划中首次由中国和外国宇航员共同执行的任务。

候选人及任务时长

在两国于2025年2月达成协议后，两名巴基斯坦候选人在北京的中国航天员科研训练中心接受培训。据巴基斯坦媒体报道，候选人是军用飞行员穆罕默德·泽尚·阿里和胡拉姆·达乌德。目前尚未公布其中谁将飞行：一人将参加任务，另一人将担任备份。

这名巴基斯坦参与者将担任载荷专家，并与两名中国宇航员一同进入太空。他在天宫的停留时间约为一周，而新一批中国乘组成员预计将在轨驻留约六个月。

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轮换方案的变化

这名巴基斯坦宇航员预计将与两名完成在空间站六个月驻留的中国宇航员一起，乘坐神舟二十三号返回地球。神舟二十三号乘组的第三名成员将留在天宫，并在轨驻留一年——这在中国载人航天计划中尚属首次。

巴基斯坦航天机构SUPARCO表示，该宇航员将负责四项从300多份提案中遴选出的科研载荷。中国尚未公布神舟二十四号的确切发射日期，但据Space.com报道，该任务预计将在11月底前执行。发射计划从戈壁沙漠的酒泉航天发射场进行，使用长征二号F运载火箭。

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