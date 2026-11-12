Пакистанський астронавт полетить на Тяньґун у місії Шеньчжоу-24 — Space.com

Китайське агентство пілотованих космічних польотів підтвердило, що пакистанський астронавт увійде до складу місії «Шеньчжоу-24» до орбітальної станції «Тяньґун». Він має стати першим іноземним відвідувачем китайської станції, повідомляє Space.com. Представник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що це буде перша спільна місія китайських та іноземних астронавтів у програмі пілотованих польотів КНР.

Кандидати та тривалість місії

Двоє кандидатів із Пакистану проходили підготовку в Центрі підготовки астронавтів Китаю в Пекіні після домовленості між країнами, досягнутої в лютому 2025 року. За даними пакистанських медіа, кандидатами є військові льотчики Мухаммад Зішан Алі та Хуррам Дауд. Хто саме з них полетить, наразі не повідомляли: один стане учасником місії, а інший буде дублером.

Пакистанський учасник виконуватиме роль спеціаліста з корисного навантаження та вирушить у космос разом із двома китайськими астронавтами. Його перебування на «Тяньґуні» триватиме приблизно тиждень, тоді як китайські члени нового екіпажу мають провести на орбіті близько шести місяців.

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Зміна схеми ротації

Пакистанський астронавт має повернутися на Землю кораблем «Шеньчжоу-23» разом із двома китайськими астронавтами, які завершать шестимісячне перебування на станції. Третій член екіпажу «Шеньчжоу-23» залишиться на «Тяньґуні» та проведе на орбіті рік — уперше в китайській програмі пілотованих польотів.

Пакистанське космічне агентство SUPARCO повідомило, що астронавт відповідатиме за чотири дослідницькі корисні навантаження, відібрані з понад 300 пропозицій. Китай не оголосив точної дати запуску «Шеньчжоу-24», однак, за даними Space.com, місію очікують до кінця листопада. Старт запланований із космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі на ракеті-носії «Чанчжен-2F».

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