Китайское агентство пилотируемых космических полетов подтвердило, что пакистанский астронавт войдет в состав миссии «Шэньчжоу-24» к орбитальной станции «Тяньгун». Он должен стать первым иностранным посетителем китайской станции, сообщает Space.com. Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что это будет первая совместная миссия китайских и иностранных астронавтов в программе пилотируемых полетов КНР.

Кандидаты и продолжительность миссии

Двое кандидатов из Пакистана проходили подготовку в Центре подготовки астронавтов Китая в Пекине после договоренности между странами, достигнутой в феврале 2025 года. По данным пакистанских СМИ, кандидатами являются военные летчики Мухаммад Зишан Али и Хуррам Дауд. Кто именно из них полетит, пока не сообщалось: один станет участником миссии, а другой будет дублером.

Пакистанский участник будет выполнять роль специалиста по полезной нагрузке и отправится в космос вместе с двумя китайскими астронавтами. Его пребывание на «Тяньгуне» продлится около недели, тогда как китайские члены нового экипажа должны провести на орбите около шести месяцев.

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Изменение схемы ротации

Пакистанский астронавт должен вернуться на Землю на корабле «Шэньчжоу-23» вместе с двумя китайскими астронавтами, которые завершат шестимесячное пребывание на станции. Третий член экипажа «Шэньчжоу-23» останется на «Тяньгуне» и проведет на орбите год — впервые в китайской программе пилотируемых полетов.

Пакистанское космическое агентство SUPARCO сообщило, что астронавт будет отвечать за четыре исследовательские полезные нагрузки, отобранные из более чем 300 предложений. Китай не объявил точную дату запуска «Шэньчжоу-24», однако, по данным Space.com, миссию ожидают до конца ноября. Старт запланирован с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на ракете-носителе «Чанчжэн-2F».

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