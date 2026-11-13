Polskie wojsko uwzględniło odtwarzanie naturalnych ekosystemów w planach obrony wschodniej granicy w ramach inicjatywy Wschodnia Tarcza. Chodzi w szczególności o Puszczę Białowieską na granicy Polski i Białorusi, gdzie naukowcy zaproponowali wykorzystanie gęstych lasów, rzek i bagien jako naturalnych przeszkód dla ciężkiego sprzętu wojskowego, informuje Mongabay.

Naturalne bariery dla obrony

Polska uruchomiła program Wschodnia Tarcza w 2024 roku. Zakłada on stworzenie sieci umocnień wojskowych wzdłuż 700-kilometrowej wschodniej granicy. Obrońcy przyrody ostrzegali, że betonowe bunkry, pola minowe i rowy przeciwczołgowe na terenie obiektu światowego dziedzictwa UNESCO mogą wyrządzić znaczne szkody lokalnej faunie.

Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk zaproponowali alternatywne podejście, które nazwali warwildingiem: odtwarzanie gęstych lasów, rzek i bagien, aby stały się fizycznymi barierami dla ciężkiego sprzętu wojskowego. Biolog Polskiej Akademii Nauk Michał Żmihorski zaznaczył, że czołg nie może przejechać przez takie tereny, dlatego ich zachowanie może być częścią obrony.

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Finansowanie i skutki osuszania

Rzecznik Sił Zbrojnych Polski Marek Pietrzak oświadczył, że budowę Wschodniej Tarczy i ochronę środowiska można połączyć. Według niego naturalne ukształtowanie terenu może aktywnie spowalniać nacierające siły.

Polskie władze zarezerwowały 120 mln dolarów finansowania UE na projekty obronne oparte na rozwiązaniach przyrodniczych. Jednocześnie Żmihorski poinformował, że praktyczna realizacja prac postępuje powoli i w dużej mierze zależy od wolontariuszy oraz organizacji ochrony przyrody. Przez dziesięciolecia ponad 700 kilometrów kanałów odwadniających i uregulowanych rzek przekształciło niegdyś nieprzebyte bagna w suche obszary, po których można poruszać się pieszo.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków PTOP pracuje nad odtworzeniem lokalnych cieków wodnych, aby zachować zasoby wód gruntowych. Jednocześnie rozbudowa części z 2 tys. kilometrów dróg przebiegających przez las może osłabić naturalne bariery.

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