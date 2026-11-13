W Mumbaju w Indiach gwiazdy Bollywood i ich rodziny coraz częściej korzystają z usług ochroniarzy po serii strzelanin i gróźb wymuszenia pieniędzy. Jak podaje Dawn, przypadki te nasiliły w branży filmowej obawy przed możliwym powrotem wpływów grup przestępczych, znaczących w latach 90.

Aktor i właściciel agencji ochrony Ronit Roy poinformował o gwałtownym wzroście popytu na osobistą ochronę. Jak powiedział, ochronę wynajmuje się nie tylko dla czołowych aktorów, ale także dla członków ich rodzin i dzieci.

Strzelaniny i wymuszenia

Wśród ostatnich incydentów jest strzelanina wymierzona w samochód aktora Tigera Shroffa w październiku, a także domniemane żądanie 600 tys. dolarów od aktora Tusshara Kapoora. Policja aresztowała 13 osób na podstawie przepisów o przestępczości zorganizowanej w związku z październikową strzelaniną.

Według policji atak miał na celu wymuszenie pieniędzy, zademonstrowanie wpływów grupy i zastraszenie. Funkcjonariusze poinformowali również o śledzeniu innych znanych osób i wydali list gończy za Anilem Panditem, uważanym za prawdopodobnego członka gangu Lawrence'a Bishnoia. Policja wiąże ostatnią falę przemocy z tą grupą.

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Amerykańscy prokuratorzy oskarżają przebywającego w więzieniu Bishnoia o kierowanie z więzienia globalną siatką przestępczą.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Aktor Amitabh Bachchan niedawno witał fanów przed swoim domem w Mumbaju zza kuloodpornej konstrukcji ochronnej. Ochronę w pobliżu domu Shah Rukha Khana również wzmocniono przed jego urodzinami.

Gang Bishnoia jest łączony z groźbami pod adresem Salmana Khana w związku z twierdzeniami, że aktor polował na antylopy nilgau w 1998 roku. Indyjskie władze oskarżały również członków gangu o strzelaninę w pobliżu domu Khana oraz o udział w zabójstwie polityka Baby Siddique'a, który miał bliskie związki z branżą filmową.

Jednocześnie pisarz i były dziennikarz śledczy S. Hussain Zaidi uważa, że część przestępców wykorzystuje reputację znanych gangsterów, aby szerzyć strach. Producent Boney Kapoor przypuszcza, że obecna fala przemocy będzie krótkotrwała, ale podkreślił, że strzelanin nie można ignorować.

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