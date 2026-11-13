Produkcja ryżu w Korei Południowej w 2026 roku spadła o 0,9% rok do roku, do 3,5 mln ton. To piąty z rzędu roczny spadek, informuje Korea Herald, powołując się na dane krajowego Ministerstwa Danych i Statystyki.

Powierzchnia pól ryżowych na rekordowo niskim poziomie

Łączna powierzchnia pól ryżowych zmniejszyła się o 1,1% w porównaniu z poprzednim rokiem, do 670 tys. hektarów. To najniższy wynik w historii obserwacji. Jednocześnie wydajność z 1 tys. metrów kwadratowych wzrosła o 0,2% i wyniosła 524 kilogramy.

Wielkość produkcji ryżu w tym roku była czwartą najniższą od początku prowadzenia odpowiednich statystyk w 1965 roku.

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Zmiana nawyków żywieniowych

Ryż pozostaje podstawowym produktem spożywczym w Korei Południowej, jednak jego konsumpcja w ostatnich dekadach systematycznie maleje z powodu zmieniających się preferencji żywieniowych. Spadek produkcji następuje również w związku z polityką rządu dotyczącą regulowania skali uprawy ryżu i zachęcania rolników do przechodzenia na inne uprawy.

Najwięcej ryżu wyprodukowały łącznie prowincja Jeolla Południowa i miasto Gwangju — 736 tys. ton. Kolejne były prowincja Chungcheong Południowy z 681 tys. ton oraz prowincja Jeolla Północna z 526 tys. ton.

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