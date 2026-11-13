Производство риса в Южной Корее в 2026 году сократилось на 0,9% в годовом выражении — до 3,5 млн тонн. Это пятое подряд годовое снижение показателя, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Министерства данных и статистики страны.

Площадь рисовых полей достигла рекордного минимума

Общая площадь рисовых полей уменьшилась на 1,1% по сравнению с предыдущим годом — до 670 тыс. гектаров. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. В то же время урожайность на 1 тыс. квадратных метров выросла на 0,2% и составила 524 килограмма.

Объем производства риса в этом году стал четвертым самым низким с начала ведения соответствующей статистики в 1965 году.

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Изменение пищевых привычек

Рис остается основным продуктом питания в Южной Корее, однако его потребление в последние десятилетия стабильно сокращается из-за изменения пищевых предпочтений. Сокращение производства также происходит на фоне политики правительства по регулированию объемов выращивания риса и поощрению фермеров к переходу на другие культуры.

Больше всего риса совместно произвели провинция Южная Чолла и город Кванджу — 736 тыс. тонн. Далее следуют провинция Южный Чхунчхон с 681 тыс. тонн и провинция Северная Чолла с 526 тыс. тонн.

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