ОЭСР: учителей сложнее всего нанимать в Европе — Euronews

Учителей в среднем сложнее всего нанимать среди проанализированных европейских стран, свидетельствует исследование ОЭСР. Далее в перечне профессий с наибольшим относительным дефицитом идут специалисты в сфере здравоохранения и специалисты по информационно-коммуникационным технологиям, сообщает Euronews.

Индекс ОЭСР сравнивает профессии внутри каждой страны: положительный показатель указывает на относительный дефицит кадров, отрицательный — на относительный избыток. Он не отражает ни количество вакансий, ни общее количество недостающих работников. Для большинства стран использовались данные за 2024 год.

Медицина, образование и ИКТ

Учителя вошли в пятерку работников, которых сложнее всего нанять, в 13 странах. Специалисты в сфере здравоохранения и специалисты по ИКТ попали в такой перечень в 12 странах каждая категория. В целом специалистов в сфере здравоохранения трудно найти в 23 из 27 исследованных стран, а работников среднего медицинского звена, в частности медицинских техников и часть медсестер, — в 21.

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Представители Европейской федерации ассоциаций медсестер связали кадровый дефицит с высоким числом пациентов на одну медсестру, небезопасными условиями труда, проблемами психического здоровья, невысокой оплатой, ограниченными карьерными перспективами, а также случаями домогательств и насилия. Президент Постоянного комитета европейских врачей Оле Йохан Бакке заявил, что чрезмерная рабочая нагрузка и сверхурочная работа способствуют выгоранию врачей.

Кого чаще всего удается найти

Работодателям в исследованных странах легче всего найти разнорабочих: эта категория имеет относительный избыток в 21 стране. Далее идут помощники по приготовлению пищи — в 17 странах, а также работники простейших профессий — в 16. Работников сферы продаж и других офисных служащих легче нанимать в 15 странах.

В то же время ситуация существенно различается в зависимости от страны. В Норвегии разнорабочие относятся к работникам, которых сложнее всего нанять, в Испании труднее всего найти помощников по приготовлению пищи, а во Франции — работников простейших профессий. Экономистка ОЭСР Изабель Скак Олуфсен объяснила различия структурой экономики и предложением рабочей силы, в частности уровнем оплаты труда в образовании и здравоохранении.

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