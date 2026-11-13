OECD: nauczycieli najtrudniej zatrudnić w Europie — Euronews

Nauczyciele są średnio najtrudniejsi do zatrudnienia wśród przeanalizowanych krajów europejskich, wynika z badania OECD. Dalej na liście zawodów z największym względnym niedoborem znajdują się specjaliści ochrony zdrowia oraz specjaliści technologii informacyjno-komunikacyjnych, informuje Euronews.

Indeks OECD porównuje zawody w obrębie każdego kraju: dodatni wskaźnik oznacza względny niedobór kadr, a ujemny — względną nadwyżkę. Nie odzwierciedla ani liczby wakatów, ani łącznej liczby brakujących pracowników. W przypadku większości krajów wykorzystano dane za 2024 rok.

Medycyna, edukacja i ICT

Nauczyciele znaleźli się wśród pięciu pracowników najtrudniejszych do zatrudnienia w 13 krajach. Specjaliści ochrony zdrowia i specjaliści ICT trafili na taką listę w po 12 krajach. Ogółem specjalistów ochrony zdrowia trudno znaleźć w 23 z 27 badanych krajów, a pracowników średniego personelu medycznego, w tym techników medycznych i część pielęgniarek, w 21.

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Przedstawiciele Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek powiązali niedobór kadrowy z dużą liczbą pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę, niebezpiecznymi warunkami pracy, problemami ze zdrowiem psychicznym, niskimi płacami, ograniczonymi perspektywami kariery, a także przypadkami nękania i przemocy. Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich Ole Johan Bakke oświadczył, że nadmierne obciążenie pracą i praca w nadgodzinach przyczyniają się do wypalenia zawodowego lekarzy.

Kogo najczęściej udaje się znaleźć

Pracodawcom w badanych krajach najłatwiej znaleźć robotników niewykwalifikowanych: ta kategoria ma względną nadwyżkę w 21 krajach. Dalej znajdują się pomocnicy przy przygotowywaniu żywności — w 17 krajach, a także pracownicy wykonujący prace proste — w 16. Pracowników sprzedaży i innych pracowników biurowych łatwiej zatrudnić w 15 krajach.

Jednocześnie sytuacja znacznie różni się w zależności od kraju. W Norwegii robotnicy niewykwalifikowani należą do pracowników najtrudniejszych do zatrudnienia, w Hiszpanii najtrudniej znaleźć pomocników przy przygotowywaniu żywności, a we Francji — pracowników wykonujących prace proste. Ekonomistka OECD Isabelle Skak Olufsen wyjaśniła różnice strukturą gospodarki i podażą siły roboczej, w tym poziomem wynagrodzeń w edukacji i ochronie zdrowia.

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