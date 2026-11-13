经合组织：欧洲最难招聘的是教师——Euronews

经合组织的一项研究显示，在所分析的欧洲国家中，教师平均而言是最难招聘的人员。相对短缺程度最高的职业随后是医疗卫生专业人员和信息通信技术专家，Euronews报道。

经合组织指数对各国国内的职业进行比较：正值表示相对劳动力短缺，负值表示相对劳动力过剩。该指数既不反映职位空缺数量，也不反映缺少的劳动者总数。大多数国家使用的是2024年的数据。

医疗、教育和信息通信技术

在13个国家，教师跻身最难招聘的五类人员之列。医疗卫生专业人员和信息通信技术专家分别在12个国家进入这一名单。总体而言，在接受研究的27个国家中，有23个国家难以找到医疗卫生专业人员；有21个国家难以找到中级医疗人员，包括医疗技术人员和部分护士。

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欧洲护士协会联合会的代表将人员短缺与每名护士负责的患者数量过多、不安全的工作条件、心理健康问题、薪酬不高、职业发展前景有限，以及骚扰和暴力事件联系起来。欧洲医生常设委员会主席奥勒·约翰·巴克表示，过度的工作负荷和加班会导致医生职业倦怠。

最容易找到哪些人员

在受研究国家中，雇主最容易找到的是杂工：这一类别在21个国家存在相对过剩。其次是食品准备助理，涉及17个国家；以及从事最基础职业的人员，涉及16个国家。在15个国家，销售人员和其他文职人员更容易招聘。

与此同时，不同国家的情况存在显著差异。在挪威，杂工属于最难招聘的人员；在西班牙，最难找到的是食品准备助理；在法国，则是从事最基础职业的人员。经合组织经济学家伊莎贝尔·斯卡克·奥卢夫森解释称，这些差异源于经济结构和劳动力供给，包括教育和医疗卫生领域的薪酬水平。

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