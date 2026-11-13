W Wielkiej Brytanii największa firma ubezpieczeniowa w kraju, Aviva, odnotowała wzrost liczby wniosków o odszkodowanie za szkody związane z osiadaniem gruntu pod domami. Jak informuje The Guardian, dzieje się to po wyjątkowo gorącym lecie i w warunkach ogólnego wzrostu liczby takich zgłoszeń do ubezpieczycieli.

Osiadanie gruntu może prowadzić do pęknięć w domach, nierówności podłóg, a także deformacji drzwi i okien. W okresach suszy grunt pod budynkami kurczy się, co osłabia ich fundamenty. Zimą, gdy ponownie nasiąka wilgocią i się rozszerza, uszkodzenia mogą się nasilać.

Zgłoszenia napływały do października

Dyrektor generalna Avivy Amanda Blanc oświadczyła, że firma odnotowała szczytowy okres zgłoszeń od lipca do września, a wnioski nadal napływały w październiku. Ubezpieczyciel nie sprecyzował skali wzrostu liczby takich zgłoszeń.

Blanc poradziła właścicielom domów, aby kontrolowali stan systemów odwadniających, rur i rynien oraz niezwłocznie usuwali wycieki, które mogą wpływać na grunt pod domem. Zwróciła również uwagę na potrzebę kontrolowania drzew w pobliżu domów.

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Wypłaty ubezpieczeniowe wzrosły

Inni brytyjscy ubezpieczyciele również informowali o wzroście liczby zgłoszeń. Hastings Direct otrzymała w sierpniu rekordową liczbę wniosków, o 140% większą niż rok wcześniej. Firma Axa określiła obecny rok jako okres gwałtownego wzrostu liczby takich przypadków.

Według Stowarzyszenia Brytyjskich Ubezpieczycieli średnia wartość roszczenia związanego z osiadaniem gruntu od kwietnia do czerwca osiągnęła rekordowe 20 tys. funtów szterlingów — o ponad 2 tys. funtów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Łącznie ubezpieczyciele wypłacili 72 mln funtów z tytułu roszczeń dotyczących osiadania gruntu w budynkach mieszkalnych, wobec 60 mln funtów rok wcześniej.

Brytyjska Służba Geologiczna szacuje, że do 2070 roku ryzykiem osiadania gruntu może być objętych do 11% domów w kraju, czyli ponad 4,2 mln mieszkań. Za najbardziej narażone uznaje się stare domy z płytkimi fundamentami oraz budynki na gruntach o wysokiej zawartości gliny, w szczególności w Londynie, Essex, Kent i na obszarach w pobliżu Oksfordu.

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