В Великобритании крупнейшая страховая компания страны Aviva зафиксировала рост числа заявлений о возмещении ущерба, связанного с проседанием грунта под домами. Как сообщает The Guardian, это происходит на фоне чрезвычайно жаркого лета и общего увеличения количества таких обращений к страховщикам.

Проседание грунта может приводить к трещинам в домах, перекосу полов, а также деформации дверей и окон. В засушливые периоды грунт под зданиями сжимается, что ослабляет их основание. Зимой, когда он вновь насыщается влагой и расширяется, повреждения могут усиливаться.

Заявления поступали до октября

Генеральный директор Aviva Аманда Бланк заявила, что у компании был пиковый период обращений с июля по сентябрь, а заявления продолжали поступать и в октябре. Страховщик не уточнил масштабы роста числа таких заявлений.

Бланк посоветовала владельцам жилья контролировать состояние дренажных систем, труб и водостоков и оперативно устранять утечки, которые могут влиять на грунт под домом. Она также обратила внимание на необходимость контролировать деревья возле жилья.

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Страховые выплаты выросли

Другие британские страховщики также сообщали об увеличении количества обращений. Hastings Direct в августе получила рекордное число заявлений — на 140% больше, чем годом ранее. Компания Axa назвала текущий год периодом резкого роста числа таких случаев.

По данным Ассоциации британских страховщиков, средняя сумма требования по проседанию грунта в апреле—июне достигла рекордных 20 тыс. фунтов стерлингов — более чем на 2 тыс. фунтов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В целом страховщики выплатили 72 млн фунтов по заявлениям о проседании грунта в жилых домах против 60 млн фунтов годом ранее.

Британская геологическая служба оценивает, что к 2070 году риску проседания грунта могут подвергнуться до 11% домов в стране, или более 4,2 млн жилищ. Наиболее уязвимыми считаются старые дома с неглубокими фундаментами и сооружения на грунтах с высоким содержанием глины, в частности в Лондоне, Эссексе, Кенте и районах возле Оксфорда.

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