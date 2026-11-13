英国最大的保险公司Aviva记录到，与房屋下方地面沉降有关的损失赔偿申请数量增加。《卫报》报道称，这发生在异常炎热的夏季以及向保险公司提出此类申请总体增加的背景下。

地面沉降可能导致房屋出现裂缝、地板倾斜，以及门窗变形。在干旱时期，建筑物下方的土壤收缩，从而削弱建筑物的基础。冬季，当土壤再次吸收水分并膨胀时，损坏可能加剧。

申请持续至10月

Aviva首席执行官阿曼达·布兰克表示，该公司从7月至9月经历了申请高峰期，10月仍持续收到申请。这家保险公司未说明此类申请数量增长的规模。

布兰克建议房主监测排水系统、管道和排水沟的状况，并及时修复可能影响房屋下方土壤的泄漏。她还指出，需要关注住宅附近的树木。

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保险赔付增加

其他英国保险公司也报告称，申请数量有所增加。Hastings Direct在8月收到创纪录数量的申请，比一年前增加140%。Axa称，今年是此类事件数量急剧增长的时期。

英国保险协会的数据显示，4月至6月期间，地面沉降索赔的平均金额达到创纪录的2万英镑，比上一年同期高出逾2000英镑。保险公司就住宅地面沉降申请的赔付总额为7200万英镑，而一年前为6000万英镑。

英国地质调查局估计，到2070年，该国多达11%的房屋，即超过420万套住宅，可能面临地面沉降风险。地基较浅的老旧房屋以及建在高黏土含量土壤上的建筑被认为最易受影响，尤其是在伦敦、埃塞克斯、肯特和牛津附近地区。

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