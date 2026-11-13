Aviva повідомила про сплеск заяв щодо просідання ґрунту у Британії — The Guardian

У Великій Британії найбільша страхова компанія країни Aviva зафіксувала зростання кількості заяв на відшкодування збитків, пов’язаних із просіданням ґрунту під будинками. Як повідомляє The Guardian, це відбувається на тлі надзвичайно спекотного літа та загального збільшення кількості таких звернень до страховиків.

Просідання ґрунту може призводити до тріщин у будинках, перекосу підлоги, а також деформації дверей і вікон. У посушливі періоди ґрунт під будівлями стискається, що послаблює основу споруд. Узимку, коли він знову насичується вологою та розширюється, пошкодження можуть посилюватися.

Звернення тривали до жовтня

Генеральна директорка Aviva Аманда Бланк заявила, що компанія мала піковий період звернень із липня до вересня, а заявки продовжували надходити й у жовтні. Страховик не уточнив масштаб зростання кількості таких заяв.

Бланк порадила власникам житла контролювати стан дренажних систем, труб і водостоків та оперативно усувати витоки, які можуть впливати на ґрунт під будинком. Вона також звернула увагу на потребу контролювати дерева поблизу осель.

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Страхові виплати зросли

Інші британські страховики також повідомляли про збільшення кількості звернень. Hastings Direct у серпні отримала рекордну кількість заяв, що на 140% більше, ніж роком раніше. Компанія Axa назвала поточний рік періодом різкого зростання таких випадків.

За даними Асоціації британських страховиків, середня сума вимоги щодо просідання ґрунту у квітні—червні сягнула рекордних 20 тисяч фунтів стерлінгів — більш як на 2 тисячі фунтів більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Загалом страховики виплатили 72 млн фунтів за заявами про просідання ґрунту в житлових будинках проти 60 млн фунтів роком раніше.

Британська геологічна служба оцінює, що до 2070 року ризику просідання ґрунту можуть зазнати до 11% будинків у країні, або понад 4,2 млн осель. Найуразливішими вважають старі будинки з неглибокими фундаментами та споруди на ґрунтах із високим вмістом глини, зокрема в Лондоні, Ессексі, Кенті та районах поблизу Оксфорда.

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