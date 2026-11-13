Giełda kryptowalut Binance oświadczyła, że w pełni pokryła straty dotyczące aktywów dotkniętych zakrojonym na szeroką skalę cyberatakiem. Na rekompensaty firma przeznaczyła ponad 6,34 mld dolarów własnych środków, informuje Korea Herald.

Środki z rezerw i skarbca

Binance podała, że do pokrycia strat wykorzystała środki z Funduszu Bezpiecznych Aktywów dla Użytkowników (SAFU), funduszu ubezpieczeniowego kontraktów futures oraz firmowego skarbca. Spółka kupowała dotknięte kryptowaluty na rynku i w transakcjach pozagiełdowych.

Giełda zobowiązała się również uzupełnić fundusz SAFU do około 1 mld dolarów, aby nadal stanowił on rezerwę awaryjnej ochrony użytkowników.

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Atak powiązano z Koreą Północną

Oświadczenie Binance pojawiło się po cyberataku z 29 października, w wyniku którego z giełdy skradziono aktywa cyfrowe o wartości ponad 6 mld dolarów. Według amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego za kradzieżą stoi północnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor. FBI ostrzegło również, że skradzione aktywa mogą być prane za pośrednictwem platform zdecentralizowanych finansów i usług giełd kryptowalut.

Na początku tego miesiąca Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, odrzuciła ustalenia FBI, nazywając je poważną polityczną prowokacją przeciwko Pjongjangowi. Departament Stanu USA ze swojej strony ponownie wyraził zaniepokojenie tym, że Korea Północna wykorzystuje cyberprzestępczość do finansowania swoich programów zbrojeniowych.

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