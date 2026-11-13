Криптовалютная биржа Binance заявила, что полностью покрыла убытки по активам, затронутым масштабной кибератакой. На компенсацию компания направила более 6,34 млрд долларов собственных средств, сообщает Korea Herald.

Средства из резервов и казначейства

В Binance заявили, что для покрытия убытков использовали средства Фонда безопасных активов для пользователей (SAFU), страхового фонда фьючерсов и корпоративного казначейства. Пострадавшие криптовалюты компания покупала на рынке и через внебиржевые сделки.

Биржа также обязалась пополнить фонд SAFU примерно до 1 млрд долларов, чтобы он оставался резервом экстренной защиты пользователей.

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Атаку связали с КНДР

Заявление Binance прозвучало после кибератаки 29 октября, в результате которой с биржи были похищены цифровые активы на сумму более 6 млрд долларов. По данным Федерального бюро расследований США, за кражей стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor. ФБР также предупредило, что украденные активы могут отмываться через платформы децентрализованных финансов и сервисы криптовалютных бирж.

Ранее в этом месяце Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, отвергла выводы ФБР, назвав их серьезной политической провокацией против Пхеньяна. Госдепартамент США со своей стороны вновь выразил обеспокоенность тем, что Северная Корея использует киберпреступность для финансирования своих оружейных программ.

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