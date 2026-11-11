Minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty oświadczył, że kraj już rozmieścił żołnierzy i uzbrojenie w Arabii Saudyjskiej. Według niego egipska obecność wojskowa w królestwie ma głównie charakter obronny i jest wzmacniana na prośbę strony saudyjskiej.

Jak informuje The National, jest to pierwsze oficjalne potwierdzenie Kairu, że egipskie wojska i uzbrojenie znajdują się już na terytorium Arabii Saudyjskiej. Saudyjskie władze publicznie nie komentowały ani egipskiej oferty pomocy, ani późniejszego rozmieszczenia sił.

Obrona wrażliwych obiektów

Abdelatty powiedział, że egipskich wojskowych rozmieszczono przede wszystkim w celu ochrony wrażliwych obiektów, w tym miejsc świętych. Medium zaznacza, że minister miał na myśli muzułmańskie sanktuaria w Mekce i Medynie.

Minister nie sprecyzował liczebności kontyngentu ani wykazu rozmieszczonego uzbrojenia. Jednocześnie źródła poinformowane o operacji przekazały redakcji, że w królestwie przebywają setki egipskich żołnierzy. Według nich Egipt wysłał także pojazdy opancerzone, baterie przeciwlotnicze oraz rakiety ziemia–ziemia. Wśród systemów obrony powietrznej źródła wymieniły Amoun, przeznaczony do przechwytywania nisko lecących rakiet i dronów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Misja nie przewiduje ataków na Huti

Jeden z rozmówców The National oświadczył, że egipski kontyngent ma bronić Arabii Saudyjskiej, a nie atakować jemeńskich Huti, jednak może się bronić w razie ataku. W ostatnich tygodniach Arabia Saudyjska była wielokrotnie celem ataków dronów i rakiet wymierzonych w lotniska, obiekty naftowe i cele wojskowe.

Egipski parlament w ubiegłym miesiącu zatwierdził wysłanie wojsk do Arabii Saudyjskiej. Nastąpiło to po oświadczeniu prezydenta Abdela Fattaha as-Sisiego z 17 października o gotowości Kairu do udzielenia królestwu pomocy wojskowej na jego prośbę.

Napięcie wzrosło w związku ze wznowieniem walk w Jemenie między koalicją pod przywództwem Arabii Saudyjskiej a Huti. Koalicja interweniowała w jemeńskiej wojnie domowej w 2015 roku na prośbę uznawanego międzynarodowo rządu po zajęciu przez Huti Sany i większości północy kraju.

Czytaj nas na