Dyrektor ds. komunikacji Turcji Burhanettin Duran oświadczył w Antalyi, że światowi przywódcy zwrócili uwagę na znaczące inwestycje, szeroko zakrojone przygotowania i wysiłki kraju związane z organizacją 31. Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu COP31. Powiedział o tym na konferencji prasowej, poinformowała Anadolu Agency.

Według Durana organizacja COP31 w Antalyi pokazała rolę Turcji w międzynarodowej dyplomacji. Przypomniał, że kraj wcześniej gościł szczyty NATO i Organizacji Państw Turkijskich, a obecną konferencję nazwał wydarzeniem o większej skali niż tamte spotkania.

Sprawiedliwość klimatyczna i realizacja decyzji

Duran wskazał sprawiedliwość klimatyczną oraz realizację podjętych zobowiązań jako kluczowe tematy szczytu. Zaznaczył, że hasło COP31 — „Dialog, konsensus i działanie” — zakłada nie tylko omawianie problemów środowiskowych, lecz także osiąganie porozumień i ich praktyczne wdrażanie.

Urzędnik wyraził pogląd, że państwa rozwinięte, które w okresie industrializacji wyrządziły istotne szkody środowisku, powinny ponosić większą odpowiedzialność za przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jego zdaniem powinny one dzielić się zasobami finansowymi i technologiami z krajami rozwijającymi się.

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Duran przekazał również, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan w swoim wystąpieniu na szczycie poruszył kwestie sprawiedliwości klimatycznej oraz potrzeby realizacji przyjętych decyzji.

Spotkania przywódców i praca mediów

Według Durana od przybycia do Antalyi Erdoğan odbył 10 spotkań dwustronnych, a łączna liczba takich rozmów miała przekroczyć 20. Oświadczył, że uczestnicy spotkań wyrażali wdzięczność za organizację COP31.

Dyrektor ds. komunikacji powiedział również, że konferencję relacjonuje około 4 tys. dziennikarzy z pięciu kontynentów. Szczyt potrwa do 20 listopada. Jak zaznaczył, turecka Dyrekcja ds. Komunikacji wraz z ONZ pracowała nad akredytacją mediów, a także przygotowała książkę o dyplomacji klimatycznej, glosariusz terminów dotyczących zmiany klimatu oraz publikację o celach tureckiej prezydencji COP31.

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