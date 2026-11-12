土耳其通讯主管布尔汉内廷·杜兰在安塔利亚表示，世界各国领导人注意到该国为举办第31届联合国气候变化大会COP31所作出的重大投资、大规模筹备和努力。他在新闻发布会上作出这一表态，阿纳多卢通讯社报道。

杜兰表示，在安塔利亚举办COP31展示了土耳其在国际外交中的作用。他回顾说，该国此前曾主办北约和突厥国家组织峰会，并称本次会议的规模大于这些活动。

气候正义与落实决定

杜兰称，气候正义和履行已作出的承诺是峰会的关键议题。他指出，COP31的口号是“对话、共识与行动”，这不仅意味着讨论环境问题，也意味着达成协议并将其付诸实践。

这名官员表示，在工业化时期对环境造成重大损害的发达国家，应为应对气候变化承担更大责任。他认为，这些国家应与发展中国家分享财政资源和技术。

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杜兰还表示，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在峰会发言中提出了气候正义问题以及落实已通过决定的必要性。

领导人会晤与媒体工作

据杜兰介绍，自抵达安塔利亚以来，埃尔多安已举行10场双边会晤，这类会谈的总数预计将超过20场。他表示，与会者对COP31的组织工作表达了感谢。

这名通讯主管还表示，来自五大洲的约4000名记者正在报道此次会议。峰会将持续至11月20日。他说，土耳其通讯局与联合国共同开展了媒体认证工作，还编写了一本有关气候外交的书、一份气候变化术语表，以及一份介绍土耳其担任COP31主席国目标的出版物。

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