Директор по коммуникациям Турции Бурханеттин Дуран заявил в Анталье, что мировые лидеры отметили значительные инвестиции, масштабную подготовку и усилия страны по проведению 31-й Конференции ООН по изменению климата COP31. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Anadolu Agency.

По словам Дурана, проведение COP31 в Анталье продемонстрировало роль Турции в международной дипломатии. Он напомнил, что страна ранее принимала саммиты НАТО и Организации тюркских государств, и назвал нынешнюю конференцию более масштабной, чем эти мероприятия.

Климатическая справедливость и выполнение решений

Дуран назвал ключевыми темами саммита климатическую справедливость и выполнение взятых обязательств. Он отметил, что лозунг COP31 — «Диалог, консенсус и действия» — предполагает не только обсуждение экологических проблем, но и достижение договоренностей и их практическое воплощение.

Чиновник выразил позицию, что развитые государства, которые нанесли существенный ущерб окружающей среде в период индустриализации, должны нести большую ответственность за противодействие изменению климата. По его мнению, они должны делиться финансовыми ресурсами и технологиями с развивающимися странами.

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Также Дуран сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на саммите поднимал вопросы климатической справедливости и необходимости выполнять принятые решения.

Встречи лидеров и работа СМИ

По данным Дурана, с момента прибытия в Анталью Эрдоган провел 10 двусторонних встреч, а общее число таких переговоров должно было превысить 20. Он заявил, что участники встреч выражали благодарность за организацию COP31.

Директор по коммуникациям также сказал, что конференцию освещают около 4 тысяч журналистов с пяти континентов. Саммит продлится до 20 ноября. Управление коммуникаций Турции, по его словам, совместно с ООН работало над аккредитацией СМИ, а также подготовило книгу о климатической дипломатии, глоссарий терминов по изменению климата и издание о целях председательства Турции на COP31.

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