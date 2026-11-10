ABC News Australia：2026年化石燃料排放量或下降0.4%

Global Carbon Project预测，2026年全球燃烧石油、天然气和煤炭产生的排放量将较2025年下降0.4%。预期减排的主要因素是石油排放量下降2%，这可能与霍尔木兹海峡长期中断有关，ABC News Australia报道。

与此同时，研究人员估计，碳排放总量将从去年的428亿吨增至2026年的433亿吨。这一指标受到与厄尔尼诺现象有关的东南亚泥炭火灾和森林退化影响。

可再生能源的作用

太阳能和风能发电正日益满足全球能源需求的增长。根据国际能源署的数据，太阳能和风能合计满足了超过一半的新增电力需求，超过煤炭和天然气，成为新增发电量的最大来源。

国际能源署预计，2026年至2031年期间，全球可再生能源装机容量将增加近4800吉瓦，比此前六年增加的规模高57%。与此同时，在现行政策下，到2030年可再生能源总装机容量将达到约9710吉瓦，较2022年水平增长2.6倍，但仍无法达到COP28关于到2030年将装机容量增至三倍的协议目标。

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区域动态与气候风险

预测显示，2026年中国的排放量将下降0.9%，美国下降1.3%，欧盟下降1.5%，日本下降1%。与此同时，印度的排放量预计将增长4.4%，高于过去十年3.5%的年均水平。

埃克塞特大学Global Carbon Budget Office负责人皮埃尔·弗里德林斯坦指出，部分由地缘政治冲击造成的排放下降并非可持续的气候解决方案。他表示，可再生能源和电动汽车正日益抵消需求增长，但需要加快其推广，以实现全球排放量的持续下降。

研究人员还警告称，厄尔尼诺现象可能削弱海洋和植被吸收二氧化碳的能力。Global Carbon Project执行主任佩普·卡纳德尔表示，在2023年至2024年的厄尔尼诺期间，亚马孙地区的碳吸收量下降了66%。

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